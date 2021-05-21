شكرا لقرائتكم خبر عن نقل اللاعب حسام عاشور إلى المستشفى «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من القلق داخل الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري عقب إصابة حسام عاشور خلال لقاء المصري البورسعيدي والذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد. وعقب إصابة حسام عاشور، تم نقله إلى أحد المستشفيات خاصة بعد شعور اللاعب بالآلم والشكوك حول إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان حسام عاشور، غادر لاعب نادي الاتحاد السكندري، مواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، إلى أحد مستشفيات الإسكندرية. وذلك عقب إصابته قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة المصري البورسعيدي، التي أقيمت على ستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الدوري.

شهدت مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري واقعة مؤسفة بعدما قام أحد اعضاء جهاز زعيم الثغر بالاعتداء على حكم اللقاء ابراهيم نور الدين. وكان المصري قد حقق فوزاً قاتلاً على الاتحاد بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال23 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقام عضو الجهاز الفني للنادي السكندري بالركض خلف حكم الساحة ملقياً عليه المياة وهو ما دفع ابراهيم نورالدين لإشهار البطاقة الحمراء قبل أن يتدخل عدد من المتواجدين في الملعب بالفصل بينهم.