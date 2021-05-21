شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد وتكبيرات في غزة مع بدء سريان الهدنة المصرية ووقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم ينتظر سكان قطاع غزة حتى الثانية فجرا حتى انطلقت التكبيرات وزغاريد السيدات فرحا بوقف إطلاق النار وفقا للهدنة المصرية غير المشروطة في قطاع غزة.

ومع بدء سريان الهدنة انطلق المواطنون إلى شوارع غزة ورام الله وعدة مدن فلسطينية ليلا رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات للمقاومة، بعد 11 يومًا من القصف الإسرائيلي الذي شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من صباح الجمعة، إنه تحدث مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأوضاع في فلسطين.

وأضاف بايدن خلال كلمة له من البيت الأبيض: «تحدثت مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومصر أبلغتنا بموعد وقف إطلاق النار في غزة».

وتابع: «وتحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية، ووافق على ذلك ووافقت القوى المسلحة بغزة».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مصر ودول أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معربًا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر عن دورها المحوري في التوصل لوقف إطلاق النار.

وقال بايدن: «الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة».