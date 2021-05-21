شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس احتفال دير السريان باليوبيل الذهبي لرهبنة الأنبا هدرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم في احتفال دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون باليوبيل الذهبي لرهبنة نيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان والراهب القمص باسيليوس السرياني والراهب القمص أرشليدس السرياني.

كان قداسة البابا وصل مساء الخميس، إلى دير السريان وكان في استقباله نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير والأنبا هدرا.

وتضمن الحفل الذي أقيم بكاتدرائية الدير، عدة كلمات واختتم بكلمة قداسة البابا.

وشهد الاحتفالية عدد محدود من أحبار الكنيسة والآباء الرهبان نظرًا لظروف فيروس كورونا، حيث شارك أصحاب النيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إيسيذورس أسقف ورئيس دير البراموس والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة.