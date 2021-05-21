شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لاتتدهور حالتها الصحية.. أسرة سمير غانم تخفي خبر رحيله عن دلال عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بينما يتواصل توافد النجوم على مستشفى الصفا لإلقاء نظرة الوداع على النجم الراحل سمير غانم بحضور أسرته وشقيقته وأقاربه تواصل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز العلاج من فيروس كورونا إذ لاتزال حالتها حرجة وتعاني من نقص الأكسجين، وجاءت آخر نتيجة لتحليل فيروس كورونا لها صباح اليوم إيجابية.

وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مقرب من أسرة النجم الراحل أنهم لايزالون حتى الآن يخفون خبر وفاة سمير غانم عن الفنانة دلال عبدالعزيز حتى لاتتدهور حالتها الصحية وتقل مناعتها أكثر.

وتوفي سمير غانم قبل ساعات عن 84 عاما إثر مضاعفات وخلل في وظائف الكلى بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أسابيع ويجري تشييع جثمانه غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير.