شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سريان الهدنة المصرية بين الفلسطينيين وإسرائيل وسط هدوء حذر في الجبهتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت الهدنة الإنسانية غير المشروطة التي دعت لها مصر في قطاع غزة حيز التنفيذ في الثانية من صباح الجمعة بتوقيت فلسطين، الواحدة بتوقيت القاهرة، وسط هدوء حذر تشهده غالبية المدن الفلسطينية وكذلك على مستوى المدن الإسرائيلية كاملة.

كان طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات كثيفة على مواقع لحركات المقاومة في غزة، ما أوقع عشرات المصابين ومئات الجرحى، فيما ردت فصائل المقاومة بدفعات صاروخية على عدة مدن إسرائيلية، مما أصاب عددا من المستوطنين الإسرائيليين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من صباح الجمعة، إنه تحدث مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأوضاع في فلسطين.

وأضاف بايدن خلال كلمة له من البيت الأبيض: «تحدثت مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومصر أبلغتنا بموعد وقف إطلاق النار في غزة».

وتابع: «وتحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية، ووافق على ذلك ووافقت القوى المسلحة بغزة».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مصر ودول أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معربًا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر عن دورها المحوري في التوصل لوقف إطلاق النار.

وقال بايدن: «الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة».