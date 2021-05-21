شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: تحدثت مع الرئيس السيسي وأبلغني بموعد وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه تحدث مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأوضاع في فلسطين.

وأضاف بايدن خلال كلمة له من البيت الأبيض: «تحدثت مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومصر أبلغتنا بموعد وقف إطلاق النار في غزة».

وتابع: «وتحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية وقد وافق على ذلك ووافقت القوى المسلحة بغزة».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مصر ودول أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معربًا عن شكره للرئيس السيسي ومصر عن دورها المحوري في التوصل لوقف إطلاق النار.

وقال بايدن: «الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة».