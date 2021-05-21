شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف يبدأ فلكيا الإثنين 21 يونيو ويستمر 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالى شهر تقريبا بات يفصلنا عن فصل الصيف وموعد الانقلاب الصيفى، حيث يبدأ الصيف في نصف الكرة الشمالي فى يوم 21 من يونيو المقبل.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماما على مدار السرطان (23.5 درجة شمالا) حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي).

وفى يوم 21 من يونيو يحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، على أن يكون الوضع معکوسا لما هو عليه خلال الانقلاب الشتوي. ووفقا للحسابات الفلكية فيبدأ فصل الصيف الإثنين 21 يونيو وطوله 92 يوم و39 ساعة و49 دقيقة.

وفي يوم الانقلاب الصيفي (21 يونيو) يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وفي هذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض (30 47) وخط عرض (33 66) يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة "الليالي البيضاء" (white nights).

وفى هذا اليوم أيضا لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية (خط عرض 33 66 فأكثر شمالا)، ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل (Midnight sun)، وفي الوقت نفسه لا تشرق الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية (خط عرض 33 66 فأكثر جنوب)، فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوى.