​هل يحرم كورونا المصريين من الحج للعام الثاني على التوالي؟ خبراء سياحة يُجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف خبراء قطاع السياحة المصرية، عن عدة سيناريوهات بشأن موسم الحج المرتقب والسماح للمصريين بأداء الفريضة هذا العام، موضحين أن الفرصة ما زالت متاحة لمشاركة المصريين في الحج، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.

يأتي ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية اعتزامها إقامة الحج، دون تحديد السماح باستقبال حجاج من الخارج أم سيكون الحج مقتصرا على المواطنين والمقيمين بها فقط مثل العام الماضي.

في الوقت ذاته، لا زالت السعودية، تدرس كافة الخيارات بشأن مشاركة الوافدين ومنهم المصريين في موسم الحج، ووضع الضوابط والاشتراطات التي ستطبقها في هذه الحالة.

ننتظر الضوابط

أعلنت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عدم تلقي الوزارة حتى الآن مخاطبات رسمية من السعودية بشأن الحج لهذا العام، مؤكدة أن الوزارة في انتظار صدور الضوابط السعودية للحج.

وأضافت شلبي في تصريحات لها، أن وزارة السياحة أعدت سيناريوهات لضوابط الحج السياحي هذا العام تتوافق مع الإجراءات السعودية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة، أعلنت توفير أمصال للمسافرين للحج هذا العام، لتسهل سفرهم حال اشترطت السعودية التطعيم.

الشركات تحذر

وحذر ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحة، من أن فيروس كورونا سيحرم المصريين من الحج للعام الثاني على التوالي حال عدم إسراع المملكة العربية السعودية في اتخاذ قرار الحج للخارج والداخل.

وأشار في تصريح لمصراوي، إلى أن الوقت المتاح ربما لا يكفي ولا يسعف شركات السياحة العاملة في الموسم لتنظيم لموسم الحج كون الإجراءات كثيرة ومعقدة.

تفاؤل سياحي

إلا أن حمزة عنبي، صاحب شركة سياحية تعمل في الحج والعمرة، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، لم يوافق الرأي السابق، موضحا أن قطاع السياحة، متفائل للغاية بإعلان المملكة العربية السعودية، تنظيم موسم الحج هذا العام لكن ذلك لم يضمن تحديد الخارج أو الداخل.

ويتوقع عنبي في تصريحات خاصة، أن يكون هناك حج من الخارج طالما أن السعودية سمحت للمواطنين السعوديين بالسفر خارج البلاد، فهو أمر يدل على أن هناك أمل كبير جدا لتنفيذ الحج من الخارج هذا العام.

وحول الحديث عن ضيق الوقت، أكد عنبي، أن هناك أكثر من شهرين على الموسم وهو أمر يسمح لتنفيذ الحج، خصوصا أن الأعداد ليست بكثيرة ولن تكون كسابقة عهدها والحج سسيكون مثالي، متوقعا أن يكون عدد الحجاج خلال العام الجاري في حدود من 300 إلى 400 ألف حاج لدول العالم كلها.

وتابع: سماح السعودية لمواطنيها يوم 17 مايو الموافق 5 شوال، بالسفر للخارج يعطي ضوءا أخضر ومبشرا وأمل كبير لتنفيذ موسم الحج من الداخل والخارج، وستثبت الأيام المقبلة كل التوقعات والآمال لشركات السياحة المصرية.

أمل المصريين

وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات كثيرة تأمل أن تسمح السعودية بسفر المصريين للحج هذا العام.

وأضاف الغمري في تصريحات له، أنه حال أعلنت السعودية الأعداد المسموح لمصر سفرها للحج فإن الشركات بالتعاون مع وزارة السياحة ستبدأ خطوات تنفيذية لتسويق البرامج وحجز رحلات الطيران والفنادق بمكة والمدينة وتنظيم خدمات الإعاشة بمخيمات منى وعرفات.

من جهتها، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أكدت استمرار الجهات الصحية بالمملكة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان أولا، على أن يتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لحج هذا العام.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أنه سيتم استقبال الحجاج من الخارج وفق ضوابط وشروط معينة في مقدمتها تلقي المتقدم للحج جرعتي لقاح كورونا، وكذلك أن يخضع للعزل الصحي، وفي العام الماضي قصرت الحج على من هم داخل المملكة وبأعداد معينة.