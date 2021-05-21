ضبط 2985 كرتونة أدوية داخل مخزن بدون ترخيص بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام المسئول عن مخزن للأدوية البشرية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان بنها بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة والمقلدة، وبدون مستندات تفيد شرعية حيازتها ومصدرها وعدم موافقة الجهات المختصة على تخزين تلك الأدوية ويقوم بطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطنى بالقليوبية والجهات المختصة تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبطه.

وعُثر بداخل المخزن على 2985 كرتونة أدوية مقلدة ومغشوشة وبدون بيانات ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.