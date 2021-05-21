شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار وحار على القاهرة .. حالة الطقس من الجمعة إلى الأربعاء 26 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 21 مايو إلى الأربعاء 26 مايو 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا ومعتدل جنوبا وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الجمعة 34 درجة والسبت 30 درجة بينما تكون الأحد 31 درجة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الجمعة 21 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا.

- حالة الطقس السبت 22 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 23 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الاثنين 24 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 25 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 26 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الجمعة 21 مايو إلى الأربعاء 26 مايو 2021.