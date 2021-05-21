شكرا لقرائتكم خبر عن لورد بريطاني يستشهد بالمفتي ويستهجن إقامة زعيم الإخوان في لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ اللورد مارلسفورد هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين، واصفاً إياها أنها تحمي وتبرر أفعال جماعات العنف والتطرف ولها تاريخ في ارتكاب الجرائم .

وأوضح مارلسفورد في الكلمة التي ألقاها أمس ضمن مناقشات مجلس اللوردات خطاب الملكة في افتتاح الدورة البرلمانية، أن الحكومة البريطانية خلصت في عام 2015، أن الجماعة تتعارض مع قيم بريطانيا.

وقال «مارلسفورد» إن المظلة الأم للإسلام السياسي، التي تحمي وتبرر أفعال جماعات العنف والتطرف، ولها تاريخ في ارتكاب الجرائم هي جماعة الإخوان.

واضاف ان الجيش المصري أطاح بالجماعة بعد انتفاضة شعبية ضخمة، في يوليو 2013.

ولفت إلى أن حكومة بريطانيا قامت في عام 2015، بتقييم ومراجعة موقفها من جماعة الاخوان ،

مشيراً إلى أن الحكومة استخلصت في النهاية أن الجماعة «تتعارض مع قيمنا ... ومع ... مصالحنا وأمننا القومي».

وأتهم مارلسفورد الجماعة أنها متورطة في تفجير مانشستر، قائلاً «هناك تورط من طرفها في تفجير مانشستر 2017، ومع ذلك، يعيش زعيم جماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، ويعمل اليوم في لندن فكيف تدافع الحكومة عن هذا؟» .

اكد اللورد – وهو عضو المجموعة البريطانية المصرية التي تضم 61 عضوا من العموم واللوردات- أن من بين العديد من ان أكثر المشاكل بعيدة المدى التي نواجهها هي عدم الاستقرار المتزايد في العالم الإسلامي، ولا يعود سبب زعزعة استقراره إلى دين الإسلام، الذي أضاف الكثير على مر القرون من التعلم والثقافة إلى الحضارة العالمية، فقد كانت المشكلة ولا تزال هي الإسلام السياسي، الذي يختطف الدين ويسعى إلى تعزيز وفرض حكومة دينية متسترا بالشريعة .

ونوه بأن الثيوقراطية – الحكم الدينى- هي بالطبع نقيض الديمقراطية لأنها لا توفر مجالاً لتغيير الحكومة من خلال الانتخابات، والعالم يتفق الآن على أن دور رجال الدين يجب أن يكون الإرشاد وليس للحكم.

المفاجأة أن اللورد انهى حديثه بما وصفه انه ملاحظة متفائلة. في الآونة الأخيرة، تمثلت في قيام الدكتور شوقي علام، مفتي مصر وأحد كبار رجال الدين السنة في العالم، بتقديم تحليل مفصل دحضً فيه وكشف طريقة إساءة استخدام نص القرآن لتبرير الجهاد العنيف والإرهاب، وقال نصا نقلا عن علام :

واختتم قائلاً إن «الجرائم المروعة التي ارتكبها الإرهابيون هي انتهاك كامل للشريعة والأعراف الإسلامية، ومرتكبيها لا يمثلون بأي حال من الأحوال الشعب المسلم أو الدين الإسلامي إنهم مجرد مجرمين».