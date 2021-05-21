شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لترخيص مشروع منحل عسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور هاني كمال، من قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، عن الأوراق المطلوبة لتشغيل مناحل العسل، وتكلفة المشروع.

وقال «كمال» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العقبة الأولى قبل ترخيص مناحل العسل كانت أن خلايا النحل متحركة وغير ثابتة في مكان واحد حيث تتحرك الخلية في أكثر من أرض زراعية على مدار العام.

وكشف الدكتور هاني كمال، أنه تم الاكتفاء عن وجود سند ملكية عن الحصول على إفادة من الجمعية الزراعية في القرية تؤكد أن المواطن لديه منحل نحل في تلك القرية.

وأشار الدكتور هاني كمال، من قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة إلى أنه يتم التقدم بطلب إلى مديرية الزراعة للحصول على ترخيص لمنحل العسل.

وأوضح أن محافظة الغربية تعد في المركز الأول بين أصحاب مناحل العسل على مستوى مصر، موضحا أن المربي الجديد من الممكن أن يبدأ مشروعه بنحو 50 أو 100 خلية وهي تكلفه نحو بداية من 5 آلاف جنيه.

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