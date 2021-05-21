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وزارة الصحه تدعم مستشفيات كفر الشيخ بالاجهزه الطبيه لمواجهة كورونا

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد قطاع الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تطوراً كبيراً سواء في توفير الأجهزة الطبية المتعددة أو تقديم خدمات طبية للمرضى، إضافة لتركيب تانكات اكسجين بالمستشفيات العامة والمركزية، ومستشفيات التأمين الصحي.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إرسال جهازي أشعة مقطعية لمستشفى دسوق العام ،وكفر الشيخ العام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان، الخميس، أن أجهزة الأشعة المقطعية والمخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد ستدعم المنظومة الطبية في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقوافل الطبية الأسبوعية التي تنظمها المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر بجميع قرى المحافظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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