شكرا لقرائتكم خبر عن لإقامة أخرى حضارية.. محافظ بورسعيد: بدء إخلاء سوق الخضار والأحذية بمحيط قصر الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن استمرارا لخطة إزالة الأسواق العشوائية بمختلف أحياء بورسعيد، قامت الأجهزة التنفيذية اليوم بحى المناخ برئاسة الدكتور منصور بكري رئيس الحي بأعمال تفكيك واخلاء سوق الخضار وسوق الأحذية بجوار قصر الثقافة تمهيدا لازالتهما ونقلهم المكان الجديد بسوق الإسراء بالضواحي

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجان من الحى للتواصل مع الباعة بالسوق ثم تسليمهم خطابات واستمرت اللجان في المتابعة اليومية لمتابعة تفكيك السوق وإخلائه تماما لإزالته، لافتا أنه تم استجابة الباعة منذ الأمس للبدء في اخلاء البضائع من السوق تمهيدا لإزالتها ونقلهم إلى سوق الإسراء، يأتى ذلك ضمن خطة إقامة أسواق حضارية حديثة وتحقيق مجمعات خدمية على أحدث طراز تواكب التنمية ببورسعيد وتحقق الرضا لدى المواطنين .