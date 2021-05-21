شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة نصرة فلسطين» تعقد مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية وتطالب بمقاطعة الكيان الصهيوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الوطنية لنصرة فلسطين التي تضم مجموعة من الأحزاب السياسية وعدد كبير من الشخصيات العامة البارزة مؤتمرا، مساء الخميس، في النادى السياسى لحزب بجاردن سيتي بالقاهرة، لدعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وبحسب بيان، الخميس، شارك في المؤتمر المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ومؤسس حزب الكرامة، والبرلماني السابق طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، والنائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، والنائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، والبرلماني السابق، مصطفى كمال الدين حسين، والبرلماني السابق أحمد طنطاوي، رئيس حزب الكرامة، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، والقيادي بحزب الكرامة، وأحمد بهاء الدين شعبان، رئيس حزب الإشتراكي المصري، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وصلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، والمهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتورة كريمة الحفناوي، المتحدثة باسم جبهة نساء مصر، وغيرهم من الشخصيات العامة والسياسية البارزة.

وردد الحضور خلال المؤتمر هتافات عديدة داعمة بقوة للقضية الفلسطينة منها «فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية»، و«فلسطين يا فلسطين نحن وراكي ليوم الدين»، و«غزة غزة رمز العزة»، بجانب هتافات مطالبة الدول العربية بقطع العلاقات كاملة مع الكيان الصهيوني وطرد سفرائه من أراضيها.

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، «نشعر بالغضب والحزن الذي اعتصر قلوبنا على الأطفال الذين قتلوا في فلسطين بسبب الإجرام الصهيوني على مرأى ومسمع من الجميع».

وأضاف قرطام، خلال كلمته في مؤتمر اللجنة الوطنية لنصرة فلسطين المنعقد الآن بمقر حزب المحافظين، أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية، وإسرائيل نشأت كذبا، وعلى أمريكا أن تغير أيديولوجيتها لأن موقفها الداعم لهذا الكيان الصهيوني ليس من مصلحتها.

وتابع أن إسرائيل هي عصابات عنصرية موجودة في فلسطين وليست دولة، ومصيرها في النهاية الزوال، ولا بد من هذه الحقيقة أن تنكشف، مسيرا إلى أنه إذا كان الشعب الأمريكي ما زال مغيب عن هذه القضية بسبب أننا فشلنا في الرواية.

رئيس «التحالف الشعبي»: الانتفاضة الفلسطينية أعادت إنتاج كراهية العرب للكيان الصهيوني

وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، نحن نيحيي الشعب الفلسطيني والمقاومة، هذه المواجهة كانت فاصل مهم جدا أعاد إنتاج الحياة على الأرض العربية، كما أعاد إنتاج الكراهية لدى الشعوب العربية للكيان الصهيوني، والشعوب عندما تقاوم تنتصر.

وأضاف الزاهد خلال مؤتمر اللجنة الوطنية لنصرة فلسطين المنعقد في مقر حزب المحافظين، أن هذه الانتفاضة مستمرة والمقاومة مستمرة ولها أشكال عديدة ووحدت القدس وغزة والمدن المحتلة، وعلينا أن نحافظ على ذلك.

وتابع أن هذه الانتفاضة أسقطت الوهم الكاذب بالطبيع مع إسرائيل من أجل حل الدولتين والآن علينا المقاومة لا تطبيع وأن نعي أن الكيان الصهيوني هو عدونا الأول لأننا كلنا تنازلنا رفعناهم ولا يوجد سوى طريق واحد هو المقاومة لأنها حياة.

وقال أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة، إنه بعد ساعات ستنتهي هذه الجولة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار، ولكن لن تكون الأولى ولا الأخيرة في طريق تحرر فلسطين.

وأضاف طنطاوي خلال كلمته بمؤتمر اللجنة الوطنية لنصرة فلسطين المنعقد في مقر حزب المحافظين، أنه كل صاحب قلب سليم سوف يقف متألما أمام الخسائر وسقوط الشهداء في فلسطين، وكل صاحب عقل سليم سيعلم أننا كسبنا كثيرا لأننا انتقلنا تدريجيا من مرحلة الحجر إلى الصاروخ الذي أصبح قادرا على اختراق منظومة روج لها أنها أكثر تطورا.

وتابع: علينا أن نقف جميعا لنصرة فلسطين وهي قضيتنا الحقيقة، وذلك فرض كفاية على أحرار العالم، وفرض عين على الأمة العربية تجاه شعب عظيم مثابر محتل يقاوم احتلال غاشم مصيره في النهاية الزوال عاجلا أو آجلا.

وتابع قائلا: «علينا الدعم للمقاومة الفلسطينية وذلك واجب ويجب أن يظل معبر رفح مفتوحا ولا يغلق ليوفر لأهل غزة كل ما يحتاجوه من أجل الصمود، وعلينا ان ننتصر لانفسنا حتى ننتصر لفلسطين».

وحرص الحضور في نهاية المؤتمر على حرق العلم الإسرائيلي على أنغام الهتافات الحماسية لدعم المقاومة الفلسطينية.