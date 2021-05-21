شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 63 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 12 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية الخميس، 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية وجاءت مدينة ومركز بنها أعلى نسبة إصابة ب39 حالة ثم مركز طوخ 12 حالة ومركز القناطر 5 حالات ومركز شبين القناطر حالتين وشرق شبرا وقها ومركز كفرشكر حالة واحدة لكل منهم وغرب شبرا والعبور ومركز الخانكة صفر إصابة.

وأعلن مصدر طبي بمديرية الصحة خروج وتعافي 12 مسن من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، وبنها العام الخميس، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال المصدر إن المتعافين 7 رجال و5 سيدات تراوحت أعمارهم بين 56عامًا و72 عامًا، مؤكدا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.