شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 537 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت إدارة مرور محافظة أسوان، الخميس، من ضبط 537 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 140 غرامة ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة.

كما تم سحب تراخيص 87 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 98 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 3 «تكاتك»، و2 دراجة نارية بدون ترخيص و4 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.