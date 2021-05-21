شكرا لقرائتكم خبر عن صحة قنا: مد العمل بمراكز اللقاح حتى التاسعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تقرر مد العمل بجميع مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة وذلك لتعمل من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً طوال أيام الاسبوع.

وأوضح «تاوضروس» أن هذا القرار يأتي في إطار التخفيف عن جميع المواطنين وتيسيرا على حصولهم على اللقاح للحد من الزحام وحماية للجميع، مؤكدًا أنه تم الدفع بالفرق الطبية لتغطية العمل بمراكز اللقاح طوال المدة المحددة، داعيًا المواطنين بسرعة التسجيل على موقع الوزارة حتى يتسنى لهم الحصول على اللقاح.