شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات تصل إلى 265 ألف جنيه في الساعة .. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قي القطاع العام والخاص.

وقد نشرت السفارة الأمريكية على موقعها في مصر بعض الوظائف الخالية لديها، ننشر تفاصيها ورابط التقديم كما يلي:

1- ميكانيكي سيارات- Automotive Mechanic

جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل أو 40 ساعة في الأسبوع.ويجب أن يكون المرشح قادرًا على بدء العمل في غضون فترة زمنية معقولة

المرتب: 111.240 جنيه مصري في السنة

المكان: السفارة الامريكية بالقاهرة

تاريخ اغلاق التقديم: 05/24/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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2- مساعد كنترول كومبيوتر (USEFMs )- Computer Control Assistant

جدول العمل لهذه هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 34،021 دولار في السنة

المكان: السفارة الامريكية بالقاهرة

تاريخ اغلاق التقديم: 05/25/2021

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3- مساعد موارد بشرية (مستشار توظيف عام) (USEFMs )- HR Assistant (Global Employment Advisor)

جدول العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 42،570 دولار في السنة

المكان: السفارة الامريكية بالقاهرة

تاريخ اغلاق التقديم: 06/02/2021

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4- مساعد إدارة إدارية- Administrative Management Assistant (All Interested Applicants)

جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع. ويجب أن يكون المرشح قادرًا على بدء العمل في فترة زمنية قريبة

المرتب: 265،979 جنيه في الساعة

المكان: السفارة الامريكية بالقاهرة

تاريخ اغلاق التقديم:06/03/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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- الوظائف المطلوبة من موقع السفارة الامريكية في مصر -