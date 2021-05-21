شكرا لقرائتكم خبر عن قطع التيار الكهربائي عن مدينة قليوب 3 ساعات ونصف لمدة يومين (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة قليوب غدا الجمعة 21 من الشهر الجارى من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة المحولات الرئيسية

وأوضحت وكيل وزارة الكهرباء، في بيان لها، أنه من أهم المناطق المتأثرة بالفصل «منطقة بحري السكة الحديد، وأرض الجهيني، وأرض الجمعية»

وأشارت، إلى أنه سيتم أيضا فصل التيار الكهربائى بعد غد السبت الموافق 22 مايو عن منطقة قليوب المحطة بالكامل، وذلك من الساعة الـ 8 صباحا، وحتى الساعة الـ 11 صباحا من نفس اليوم، لأعمال الصيانة بالشبكات والمحطة.