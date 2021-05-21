شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترفض تظلمات شباب الصيادلة ولم تصدر أي قرار بتكليف دفعات 2019-2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في العاشر من مايو الجاري حسمت لجنة الصحة في مجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم أزمة تكليف الصيادلة، بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال إسبوعين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة، لمناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب بشأن أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعتي 2018- 2019 الذي لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتمّ تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان، أن الوزارة وضعت حلا لأزمة تكليف الصيادلة تمثل في اصدار حركة تكميلية لتكليف عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج وأيضا من مقدمى التظلمات، إلا أنه أمس الأول صدرت عدد من القرارات على الموقع الرسمي المخصص للتكليف، نصت هذه القرارات على أن الصيادلة المقبولين في حركة التكليف الحالية من خريجين دفعتي 2018-2019 عليهم سرعة استلام عملهم، بالإضافة إلى رفض لجنة التكليف التظلمات الخاصة بباقي الخريجين ممن تقدم بتظلم ومعللة ذلك إلى (عدم قبول تظلمات تكليف الصيادلة اللذين لم يكلفوا ويقل مجموعهم الاعتباري عن الحد الأدني المعلن على موقع التكليف).

الجدير بالذكر أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 ينص على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، وهذا النص الذي استند إليه قرار التكليف الصادر من إدارة التكليف والموقع من قبل وزيرة الصحة الذي حصلت عليه المصري اليوم حيث لم ينص على حد أدني محدد لتكليف الصيادلة.

آيه أبوزيد خريجة دفعة 2019 أوضحت للمصري اليوم أنه منذ صدور قرار مجلس النواب بتكليف دفعة 2018 بالكامل ووعدود المجلس بإنهاء أزمة التكليف لم يصدر قرار من مجلس الوزارء بشأن حل أزمة التكليف، وفوجئ شباب الصيادلة منذ أيام بصدور قرار للزملاء من خريجي دفعتي 2019 و2018 ممن تم قبولهم في حركة التكليف الأخيرة بأن عليهم استلام عملهم، دون صدور قرار خاص وفق توصيات مجلس النواب، وأضافت أن جميع الخريجين ممن لم يحصلوا على حقهم في التكليف وقدموا تظلمات لإدارة التكليف، ظهرت أيضا نتيجة هذه التظلمات بالرفض، وأسباب الرفض هو عدم حصول الخريجين على الحد الأدني المسموح للتكليف، مما ينافي القانون حيث لم ينص قانون التكليف على وجود حد أدني للتكليف.

أكدت أية أنها حاصلة على الحد الأدني المطلوب ولم يتم تكليفها وتم رفض التظلم الذي قدمته وأن لها زملاء حاصلين على أقل من الحد الأدني وتم تكليفهم، فتسألت «فلماذا هذا التعنت؟»علي حد قولها.

أحمد صبري خريج دفعة صيدلة 2018، قال إن لجنة التكليف لم تصدر أي قرارات تخص تكليف دفعة 2018 أو 2019 وفق لقرارات مجلس النواب، ولكنها أصدرت نتجية الزملاء ممن تم تكليفهم وبالتالي تخطت دفعة كاملة في التكليف وهي دفعة 2018، وحاول شباب الخريجين التواصل مع لجنة التكليف ولكن دون جدوي، فقال «كلفوا عدد معين من يومين وباقي المكلفين متردش عليهم هي كلفت 11 الف مع استمرار تعليق باقي الدفعات والي متي سيتم ولم احترام قرارات مجلس النواب».

#الصيادلة_ترفض_الإعلان_التكميلي، #استيلام_19و18_فورا، #تكليف_باقي_الصيادلة_فورا، جميعها وسوم استخدمها شباب الصيادلة لتعبير عن رفضهم لقرارات لجنة التكليف الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وأكد شباب الصيادلة على المجموعات الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم مستمرون في حملة الضغط ويطالبون أعضاء مجلس النواب بالضغط على لجنة الصحة بمجلس النواب لتنفيذ قرارات المجلس.

دكتور محفوظ رمزي عطية رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة أوضح أن النقابات الفرعية تساند الصيادلة غير المكلفين وستتخذ كافة الإجراءات لحين تكليفهم، وأننا بصد انتظار تنفيذ قرار مجلس النواب، وأوضح أن هناك تعنت في إدارة أزمة تكليف الصيادلة من قبل وزارة الصحة وهذا التعنت غير مفهوم، وطالب بوجود توصيف محدد لوظيفة الصيدلي لأن هناك جهات حكومية تتخذ غير الصيادلة في أماكن مخصصه لهم وويجب تجريم ذلك لأن هذا حق للصيادلة على حد قوله، وأوضح ان شباب الصيادلة مستمرين في الضغط على الوزارة لحين صدور قرارات عادلة تجاههم.