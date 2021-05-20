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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، يرافقها اللجنة المُشكلة لمراجعة الموانئ البحريه والمنشآت الحيوية وأماكن التخزين والمستودعات التابعه لها ومدى التزامها بوسائل التأمين والحماية المدنية للحفاظ على السلامة والصحة المهنية.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تم التأكيد ان يكون التخزين على هيئة أكوام داخل الهناجر مع وجود تهوية جيدة وأرضية مانعة لتسرب المياه الناتجة عن الرش، وكذا الالتزام بالحد الأقصى لإرتفاع الأكوام المضغوطة تسعة أمتار فوق سطح الارض والغير مضغوطة خمسة أمتار فوق سطح الأرض.

مؤكدةً على أن التعليمات نصت على الالتزام بعمل بيارات لتجميع المياه الناتجة عن عملية ترذيذ الفحم، والالتزام بتركيب أجهزة رصد مستمر للأتربة وربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شؤون البيئة.

وأضافت المغربي أن اللجنة راجعت مدي الالتزام بتركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون في منطقة التفريغ وأماكن التخزين لرصد وقوع أي عملية اشتعال ذاتي.

وأكدت رئيس المدينة أنه تم مراجعة مدي الالتزام بسعة الشاحنات المقررة، كما یجب رش مياه الترذیذ على الشاحنات لتساعد على تقلیل الانبعاثات، حيث ألزمت الضوابط الجديدة أن يكون هناك خطة طوارئ لمكافحة الحريق والتدريب على سيناريو المواجهة في حال حدوث اشتعال من المواد القابلة للاشتعال.

لجنة الحماية البحرية تتابع تنفيذ ضوابط السلامة والصحة والأمن على الأرصفة بميناء سفاجا

لجنة الحماية البحرية تتابع تنفيذ ضوابط السلامة والصحة والأمن على الأرصفة بميناء سفاجا

لجنة الحماية البحرية تتابع تنفيذ ضوابط السلامة والصحة والأمن على الأرصفة بميناء سفاجا

لجنة الحماية البحرية تتابع تنفيذ ضوابط السلامة والصحة والأمن على الأرصفة بميناء سفاجا