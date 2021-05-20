شكرا لقرائتكم خبر عن عبور الونش العائم العملاق "ASIAN HERCULESIII" من قناة السويس الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة الملاحة اليوم الخميس، عبور الونش العائم " ASIAN HERCULESIII"، من قناة السويس الجديدة قادمًا من سنغافورة ومتجهًا إلى تركيا حمولته قدرها 16 ألف طن، رافعًا علم سنغافورة.

وقد وجّه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بتوفير جميع الخدمات الملاحية اللازمة لعبور الونش العائم، خاصة مع ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لضمان سلامة عبوره ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد، مع أبعاد تصل إلى 106 أمتار طول، و52 متر عرض، مع مراعاة توفير 4 قاطرات مرافقة له أثناء العبور.

ويعد عبور مثل هذه الوحدات تأكيدًا على ما تتمتع به قناة السويس من مزايا ملاحية وخدمات متطورة، فى ظل خطة التطوير الشامل التي تتسع لتشمل المجرى الملاحي ومحطات الإرشاد ومراكز مراقبة الملاحة.

جدير بالذكر، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الخميس عبور 53 سفينة عملاقة من الاتجاهين بحمولات صافية بلغت 3.3 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 21 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.3 مليون طن.

عبور الونش العائم "ASIAN HERCULESIII" من قناة السويس الجديدة

عبور الونش العائم "ASIAN HERCULESIII" من قناة السويس الجديدة

الونش العائم "ASIAN HERCULESIII"

عبور الونش العائم "ASIAN HERCULESIII"