شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد خطورة التداعيات السلبية للتطورات بفلسطين على الأمن الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أكد الرئيس السيسى، خطورة التداعيات السلبية للتطورات الأخيرة علي الأمن الإقليمي، فضلاً عن تأثيرها على تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسي على قيام مصر حالياً ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر القائمة واستعادة الاستقرار والحد من الخسائر البشرية والمادية.