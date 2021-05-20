وزير الري: مشروعات "قومية كبرى" تنفذها الشركة القابضة للري والصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس مدحت حنا رئيس الشركة القابضة للري والصرف، وذلك لاستعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف في مجالات متنوعة أبرزها (أعمال تأهيل الترع - أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطى - أعمال النقل النهري)، والتي تعد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها حاليًا، وبما يخدم منظومة الري على مستوي الجمهورية.

وقال وزير الري، إن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إداريًا للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية، مع جدولة المديونيات المستحقة على الشركة القابضة للعديد من الجهات، الأمر الذي مكن الشركة من تحويل الخسائر السنوية للشركة إلى أرباح سنوية، مع الانتظام في سداد الضرائب والتأمينات في مواعيدها المقررة، وهو الأمر الذي تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية، موضحًا أن قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة في عام ٢٠١٥ كانت تبلغ ٧٠ مليون جنيه، وتضاعفت لأكثر من ١٣ ضعف لتصل إلى ٩٥٠ مليون جنيه حاليًا، وهو ما يعكس التطور الكبير في أداء الشركة القابضة خلال السنوات الماضية.

وأضاف عبدالعاطي، أنه تم بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات، والقدرة على المشاركة في العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما إنعكس ايجابيًا على صافي الأرباح المحققة للشركة القابضة والشركات التابعة.

واستعرض وزير الري أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي بالشركة القابضة للري والصرف من خلال استخدام التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، والتي تُمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي اقل وقت، حيث تم إعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بين المخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ، بالإضافة لمنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطع الغيار اللازمة لها ، و وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وأشار وزير الري، إلى أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عالية وبدون توقف، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، مع العمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في إنجاز المشروعات مع المحافظة في الوقت ذاته علي سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة في هذا الشأن.