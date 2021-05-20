سرعة الوصول منعت خسائر فادحة.. كواليس حريق بمصنع كرتون في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الخميس، حريقا اندلع في مصنع كرتون بأكتوبر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بامتداد المنطقة الصناعية الثالثة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء علاء السعيد والعميد محي الدين محمد والعقيد عطية محسن.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط المصنع لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني وحرصا على سلامة الجميع.

وتبين نشوب الحريق في تشوينات على مساحة 30 مترا بالمنطقة الخلفية للمصنع وتحديدا ما بين المبنى والسور الخارجي.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا خطر امتداده إلى مخزن ملحق بالمصنع وذلك لسرعة وصول سيارات الإطفاء بداية بنقطة الشرقية للدخان.

ولم يسفر الحريق عن إصابات بسبب كونه يوم عطلة، وتجري القوات عملية التبريد لمنع تجدد النيران وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.