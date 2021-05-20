شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: الإسرائيليون يبحثون عن مكان آمن بعيدا عن ضربات المقاومة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب الفلسطيني لا يعرف الخنوع ويستمر في المقاومة مؤكدا أن مصر هي دائما سند للقضية الفلسطينية.

وتابع بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإسرائيليين يبحثون عن مكان آمن بعيدا عن ضربات المقاومة الفلسطينية.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن الحجر والسيدة الفلسطينية يعبر للإسرائيليين الرعب. وتابع: «فلسطين التي تبكى طعنات السنين، لا تعرف اليأس، بل تبقى دوما تمنحنا القدرة على المواجهة، تبعث فينا الأمل، تعطينا القوة الدافعة للحياة، والإبداع». واستطرد مصطفى بكري : « ألم يقل ناجى العلى "أرسم لأصل لفلسطين" ، لقد وصل حنظلة يا ناجي إلي فلسطين يقف الآن عند أسوار القدس يدافع بجسده النحيل عن الأقصى».

وأشاغر الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الشعب الفلسطيني البطل يقدم المعجزة تلو المعجزة، لكن المعجزة الأعظم هي ذلك الصمود الأسطوري، هم هؤلاء الشباب الصغار الذين ولدوا في حضن الاحتلال لم يروا أرضهم إلا محتلة ولم يشاهدوا بيوتهم إلا مغتصبة، تحاصرهم دعوات اليأس والاستسلام لكنهم في لحظة يتحولون إلي بركان غضب يدوس تحت قدميه كل مشاريع الذل والهوان.