شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء بدسوق يومي السبت والاثنين المقبلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هندسة كهرباء دسوق عن فصل التيار الكهربائي يوم السبت القادم الموافق ٢٢ من الشهر الجاري بمناطق خلف مطحن دسوق، منطقة المحرقه، البرماوي، الصفا، الموقف العمومي حتي مستشفى النيل، وذلك من الساعه التاسعه صباحا حتي الانتهاء من الصيانه الدوريه، كما سيتم فصل التيار الكهربائي أيضا يوم الإثنين ٢٤ من الشهر الجاري بمنطقة الشركات أمام معهد الفتيات للصيانه الدوريه أيضا من التاسعة صباحا وحتى الإنتهاء من الأعمال.