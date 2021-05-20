شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف بسبب فيروس كورونا .. باليه بينوكيو على مسرح أوبرا دمنهور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعرض نادي فنون الأوبرا على مسرح دار أوبرا دمنهور فيديو باليه بينوكيو فى الساعة 11 صباحًا بحضور الفنان هاني حسن، نجم فرقة باليه أوبرا القاهرة، فى الحوار الذى تديره المهندسة ايمان مكاوي مدير دار أوبرا دمنهور.

ويأتي ذلك بعد توقف الأنشطة فى أوبرا دمنهور فى محافظة البحيرة الفترة السابقة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد فى إطار الإجراءات الإحترازية التى قررتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التابعة لمجلس الوزراء.

يدور الحوار حول عرض بينوكيو الذى قدمته فرقة باليه اوبرا القاهرة، وهو من رؤية وإخراج الدكتور عبد المنعم كامل، ومن تصميم الإيطالى سبيستيانو كوبا، وقام بوضع الموسيقي ستيفانو سلفاتورى من مختارات من جوزيبى فيردى ونينو روتا.

يأتي ذلك ضمن أنشطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

ويحكي العرض قصة شخص فقير يدعي جيبيتو يصنع تمثالًا خشبيًا من أحد فروع الأشجار ويجعله إبنًا له، ويقوم بإطلاق اسم «بينوكيو» عليه وتقوم إحدي الجنيات بتحويل بينوكيو الخشبى إلى طفل ينبض بالحياة.

وتقع العديد من المغامرات يرغب خلالها «بينوكيو» أن يصبح طفلاً حقيقيًا، بعد نجاحه فى إثبات صدقه وشجاعته وتفانيه من أجل الآخرين.

وُلد الفنان هاني حسن فى القاهرة عام ١٩٧٩، والتحق بالمعهد العالي للباليه عام ١٩٨٨، وشارك كراقص سوليست عروض الباليه بالمعهد وتخرج بدرجة ممتاز فى عام ١٩٩٥.

انضم بعدها إلى فرقة باليه أوبرا القاهرة، وشارك العديد من العروض منها باليه زوربا وباليه سبارتكوس وباليه ألف ليلة وليلة وباليه روميو وجوليت وباليه كارمن بدور دون خوسيهوباليه القرصان.

وحصل على الجائزة الأولى كأفضل راقص في عدد من المسابقات الوطنية، وأفضل مصمم رقصات، وشارك كراقص في فعاليات عروض دولية خارج مصر فى روسيا واليونان وإيطاليا وتركيا وعدد آخر من الدول.

بعد توقف بسبب فيروس كورونا .. باليه بينوكيو على مسرح أوبرا دمنهور