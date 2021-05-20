شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 54 سودانيا دورة تدريبية لتأمين سلامة الحركة الجوية بين مصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالإشارة للدور الفاعل لجمهورية مصر العربية على مستوى القارة الإفريقية، ودعما للجهود المستمرة لتوطيد أواصر التعاون مع دولة السودان الشقيقة في مجال خدمات الملاحة الجوية، حضر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركه القابضة للمطارات والملاحة الجوية الدوره المنعقدة بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المتخصصة عن نظم الربط البياني والتقني بين المجال الجوي المصري والمجال الجوي السوداني والمعروفة باسم (OLDI/AIDC) بمقر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لعدد (54) من الموفدين من دولة السودان الشقيقة في الفترة من 17/5/2021 حتى 24/6/2021

بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك، تهدف الدورة إلى توحيد الرؤى التشغيلية بين البلدين بما يعزز مستويات تأمين سلامة الحركة الجوية المتداولة بين المجال الجوي المصري والسوداني، حيث أشاد السادة الموفدين بكفاءة المدربين وشمولية المحتوى التدريبي وكرم الضيافة المصري.