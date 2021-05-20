شكرا لقرائتكم خبر عن هلال العبيدي: قمة دعم أفريقيا ناقشت تحفيز الاقتصاد في مرحلة ما بعد كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي، إن فرنسا هي القوة السياسية والدبلوماسية الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» من فرنسا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد أن فرنسا تحاول أن تطرح نفسها كقوة جديدة وتحاول أن تغير الصورة النمطية لفرنسا الاستعمارية السابقة.

وأكد أن فرنسا تريد لعب دور في الشرق الأوسط وإفريقيا بالتنسيق مع مصر موضحا أن الرئيس الفرنسي طرح في اجتماعات هذا الأسبوع في باريس في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، هو الخوف من الوضع الاقتصادي بعد جائحة كورونا والأمر الثاني انعدام الفرص الاقتصادية في دول إفريقيا.

وأشار الدكتور هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي إلى أن قمة دعم إفريقيا ناقشت التحفيز الاقتصادي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.