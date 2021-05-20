شكرا لقرائتكم خبر عن بركات الفرا : مصر هي الأساس وتقوم بالدور الأعظم لوقف العدوان على فلسطين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بركات الفرا سفير فلسطين الأسبق في القاهرة، إن مصر تقود الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة للأوضاع في فلسطين.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر هي الأساس في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية الفلسطينية أو فيما يتعلق حدوث أي عدوان من جانب إسرائيل.

وكشف أن مصر تقوم بالدور الأعظم لوقف العدوان على فلسطين، موضحا أنه لن يستطيع أحد أن ينال من الدور المصري، موضحا أن الدور المصري أكبر من أن يتم تقييمه على الأقل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تبنتها مصر وقبل حرب 1948 وحتى اليوم.

وأشار السفير بركات الفرا سفير فلسطين الأسبق في القاهرة إلى أن فور وجود اعتداءات إسرائيلية تبادر مصر بإجراء الاتصالات وتمارس الضغوط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.