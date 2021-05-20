شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة السينمائي ناعيًا سمير غانم : مسيرة ممتدة أكثر من نصف قرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مهرجان الجونة السينمائي وفاة الفنان سمير غانم الذي وافته المنية مساء الخميس عن عمر يناهز 84 سنة.

وقال المهرجان في بيان على صفحته «رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عامًا. خلال مسيرته الممتدة لأكثر من نصف قرن».

واضاف«أسعد غانم الجمهور العربي بتقديمه لأكثر من 300 عمل سينمائي وتلفزيوني ومسرحي».

بدأ غانم رحلته الفنية بتكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع جورج سيدهم والضيف أحمد، والتي قدمت مجموعة من الاسكتشات الكوميدية من بينها «طبيخ الملايكة» و«جوليو ورومييت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

‎انحلت الفرقة عام 1970 بعد وفاة الضيف أحمد، لكن استمر سمير غانم في التمثيل المسرحي والسينمائي، فقدم عدة مسرحيات أشهرها «المتزوجون» و«أهلا يا دكتور»، كما لمع نجمه في عالم التلفزيون من خلال المسلسلات والفوازير الرمضانية التي قدم فيها شخصيتي سمورة وفطوطة الشهيرتين.

شارك غانم على مدار مسيرته في أكثر من 150 فيلمًا سينمائيًا من بينها «خلي بالك من زوزو» و«المذنبون» و«يا رب ولد»، إضافة إلى ذلك فقد استمر في تقديم المسلسلات التلفزيونية حتى عام 2019، ليتوج مسيرته الحافلة التي لطالما عاشت وستعيش في وجدان كل محبيه.