شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: تقديم مصر 500 مليون دولار لإعمار غزة «حقهم علينا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر لم تتنازل عن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وتابع بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، من يستفسر عن منح مصر فلسطين 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة قائلا: «هذا حقهم علينا».

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن فلسطين بمثابة بلدنا كما أن مصر هي بلد جميع العرب، موضحا أن الأصالة والوطنية الحقيقة تجعل الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ قرار بتعمير غزة بمبلغ 500 مليون دولار.