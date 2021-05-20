شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم نقل وملاكي على طريق «الأدبية - السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما اصيب خر في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكى بطريق الكسارات بالادبية في محافظة السويس.

ودفع الدكتور محمد طنطاوي رئيس مرفق الإسعاف في السويس، بنحو 5 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العام.

وقال مصدر طبى في السويس، إن حالات الوفاة الثلاثة تم نقلهل إلى مشرحة السويس العام واستخراج تصريح دفن والمصاب تم إجراء له كافة الإسعافات وعلاجه داخل المستشفى.