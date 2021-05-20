شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل شعلة أولمبياد الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسختها الثالثة، وذلك بميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة، والتي يشارك بها نحو 1000 لاعب ولاعبة من بورسعيد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت الشعلة من أمام مبنى هيئة قناة السويس تقديرًا لدور رجالها البطولي في إعادة تسيير السفينة البنمية الجانحة وعودة حركة الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، ثم توجهت الشعلة إلى المشروعات التنموية ببورسعيد مثل: مشروع تجميل ميدان المنشية، وتطوير حديقة فريـال، مرورًا بالمشروعات السياحية وانتهاءً بميدان الشهداء.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بقيادة عبدالفتاح حافظ، القائم بعمل مدير عام المديرية، حفل إطلاق الشعلة، بمشاركة براعم لعبة الكاراتيه وفرقة طلائع الفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عجمي التي قدمت عرضًا بعنوان «في حب مصر».

وأشار المحافظ، إلى أنه تهدف أولمبياد الطفل المصري إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وكذلك تنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، فضلًا عن اكتشاف المواهب بين اللاعبين.

وتعد أولمبياد الطفل المصري بمثابة محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية في مجموعة من الألعاب الفردية والجماعية، وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من البطولة 11 لعبة، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولي في جميع الألعاب.