شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال 262 ألفا و474 طالبا بامتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اعتماد جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى الدور الأول 2021 من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والذى سيبدا خلال الفترة من 5 يونيو إلى 10 يونيو 2021.

واستعدت مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية لاستقبال 262474 طالب وطالبة مقسم على 664 لجنة بجميع مدارس الجيزة .

وتشكلت غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أي مشكلة تعوق الامتحانات والعمل على حلها فورًا.

وسوف تشكل لجان فرعية بالادارات التعليمية لرصد أي معوقات ومشكلات والعمل على حلها فور وقوعها وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية .

وأكد أنه تم الانتهاء من الصيانه البسيطة من المرافق والاثاث وتأمين الحجرات للجان النظام والمراقبة وتشكيل لجان النظام والمراقبة .

وشدد «الجيار» بتقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة للحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشرف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير .

وشدد على التنبيه على جميع الطلاب بأن كل طالب يستخدم أدواته وعدم استخدام أدوات الاخرين مع تعليق لوحات ارشادية للتوعيه ضد فيروس كورونا .

وسيتم عقد عده لقاءات مع مديري عموم الإدارات التعليمية والسادة رؤوساء لجان النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى 2021/2020 الدور الأول.

وشدد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا وعدم الدخول إلا بارتداء الكمامات .