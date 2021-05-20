شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتحسن 44 حالة من مصابي كورونا بمستشفيات الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الخميس، عن تعافي وخروج 44 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا مؤكدًا الالتزام بالإجراءات الإحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

وأشاد حميدة بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.