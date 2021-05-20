شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة بشمال سيناء يحث المرأة على الحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة مبادرة لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا .

وأكدت إحسان داود غالي مقررة فرع المجلس بشمال سيناء على المبادرة التوعوية الكبرى، التي أطلقها المجلس القومى للمرأة بهدف توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا.. وخاصة كبار السن.. إلى جانب مساعدة السيدات في تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وذلك من خلال الخط المختصر ١٥١١٥ أو من خلال فروع المجلس القومى المختلفة بالمحافظات .

وأشارت إلى تعليمات الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بأن هذه المبادرة تأتى في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع .

وأضافت أنه بالتزامن مع المبادرة التوعوية.. يتم اطلاق حملة لطرق الأبواب لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح.. علاوة على اطلاق حملة إعلامية توعوية تتضمن عدداً من التنويهات يتم بثها عبر المحطات الإذاعية المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعى لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا.. إلى جانب استقبال السيدات الراغبات في الحصول على اللقاح لمساعدتهن في تسجيل بياناتهن على موقع وزارة الصحة .