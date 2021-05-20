شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق معدلات غير مسبوقة لتوصيل الغاز للمنازل خلال 3 سنوات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا تحت عنوان "مصر تحقق معدلات غير مسبوقة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال 3 سنوات"

تناول الإنفوجرافيك المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل؛ حيث تستهدف الحكومة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز المدعومة، ومن ثم تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وقد ساهمت مبادرة وزارة البترول 2019/2018 بشكل كبير في نجاح المشروع؛ وذلك بتحقيق معدلات غير مسبوقة من خلال تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات (30 جنيها/شهر) للمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.

أشار الإنفوجرافيك كذلك إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى11.2 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2020/2019، ومستهدف مليون وحدة سكنية في 2020/ 2021، و1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2022/2021. ووفقًا لخطة العام المالي الحالي 2021/2020، فقد تم استكمال توصيل الغاز إلى 80 منطقة جديدة، وتركيب 266 ألف عداد غاز مسبق الدفع، وغيرها.