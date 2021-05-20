شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وبايدن يتفقان على التنسيق لاحتواء تصعيد الموقف بالأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تناول الاتصال التباحث وتبادل الرؤى من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضى الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

وتم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.