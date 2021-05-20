أخبار مصر..أمين عام الأمم المتحدة: نتواصل مع مصر لوقف التصعيد الإسرائيلى الفلسطينى

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أمين عام الأمم المتحدة: نتواصل مع مصر لوقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة تتواصل مع مصر ودول المنطقة لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..





أمين عام الأمم المتحدة: نتواصل مع مصر لوقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة تتواصل مع مصر ودول المنطقة لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.





منتخب مصر يهزم موريتانيا 8-1 فى انطلاق البطولة العربية للصالات

فاز منتخب مصر للصالات بقيادة مديره الفنى هشام صالح على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1 فى أولي مباريات البطولة العربية لكرة الصالات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري بصالة حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.





دخل كامالا هاريس أكثر من دخل رئيس أمريكا جو بايدن بـ3 مرات.. اعرف التفاصيل

كشف تقرير لشبكة "CNBC"، أن دخل الرئيس الأمريكى جو بايدن، يعتبر متواضع للغاية مقارنة بنائبته كامالا هاريس، وفقا للإقرارات الضريبية التى أصدرها البيت الأبيض.





ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ259 شهيدا و8011 مصابا

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وصل إلى 259 شهيدًا خلال الفترة الممتدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم.

فيفا ينتظر أهداف الفرعون: هل يسجل محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟

احتفل حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" ، بأهداف الدولى المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الوطني والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال مشاركة بأولمبياد في لندن 2012

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : مسحة سمير غانم ودلال مازالت إيجابية

مازالت الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز غير مستقرة، حيث أجرى كل منهما مسحة، ولكن نتيجتهما إيجابية، حسبما صرح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC، قائلاً: " دلال عبد العزيز تحت الرعاية ونتمنى لها الشفاء العاجل.. وإن شاء الله تكون مستقرة".

أمين عام الأمم المتحدة: يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، لافتا إلى أن الآلاف تركوا منازلهم في غزة وأطفال القطاع يدفعون ثمنا باهظا للأزمة، مضيفًا "يجب التركيز على وقف فوري لإطلاق النار.. يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية".

وزير الرى يكشف تفاصيل التعامل مع الملء الثانى لسد النهضة.. إنفوجراف

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر جاهزة ببنية تحتية قوية للموارد المائية فى حالة الملء الثانى لسد النهضة، مشدداً على أن عدم الوصول لاتفاق مرضى لملء وتشغيل سد النهضة يسبب مشكلة للجميع" سيدخلنا فى دوائر أخرى نحن فى غنى عنها، وهذا مهم للجميع".

رسائل رئيس الوزراء بعد تفقده مركز لقاحات كورونا الرئيسى بأرض المعارض.. إنفوجراف

رسائل عدة بعث بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات صحفية له، خلال تفقده صباح اليوم، مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف".





غلق كلى لمحور اللبينى عند تقاطع الأربعين فى الجيزة بالاتجاهين لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى ضوء سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى ترسا الجديد الكائن أعلى محور المريوطية – محور اللبينى- محور الأربعين والذى يربط بين محور ترسا ومحور المنصورية، فإن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم برفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى وذلك أعلى محور اللبينى تحديداً عند تقاطع محور اللبينى مع شارع الأربعين فى الاتجاهين.

توفى الدكتور عمرو سعد عبدالوهاب ابن الفنان والمطرب الكبير سعد عبدالوهاب، وكان المهندس هانى سعد عبدالوهاب قد أعلن وفاة شقيقه الدكتورعمرو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا ً:" إنا لله وإنا إليه راجعون..أخى وحبيبى الدكتور عمرو سعد عبدالوهاب فى ذمة الله ..أسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يثبته الله عند السؤال". على معلول يشارك فى جزء من مران الأهلي استعداداً لصن دوانز

شارك علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من مران فريقه الذي أقيم عصر اليوم الخميس على أحد ملاعب جامعة بريتوريا. عائلة تنجو من الموت بعد سقوط صاروخ على منزلها فى غزة.. صور

نجت عائلة فلسطينية من الموت المحقق بعد سقوط صاروخ أطلق من طائرة إسرائيلية على منزلها بمدينة خان يونس في قطار غزة، ولكن لم ينفجر. طقس حار غدا بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. الأهلي يبحث مع اتحاد الكرة الخروج من ورطة مشاركة الشناوي في الأولمبياد

يتخوف مسئولو النادي الأهلي من ضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل، وهو ما يتسبب في حرمان الأهلي من الحارس المونديالي في عدد من المباريات الهامة. الإدارية العليا: للعامل حق الحصول على أجره عن الإجازات الاعتيادية بعد المعاش

وفاة ابن الفنان الراحل سعد عبدالوهاب

أكدت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، أن للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة اعتيادية سنوياً بأجر كامل ـ حدد مدتها القانون، بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بأجازاته المقررة قانوناً سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الأجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الأجازة بالملف فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب ، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.