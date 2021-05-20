شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 165 علبة سجائر مجهولة المصدر بدسوق بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ إنه في إطار متابعة الاسواق والمحلات العامة فقد وردت معلومات تفيد بقيام أحد التجار ببندر دسوق ببيع سجائر مجهولة المصدر.

وعليه فقد وجه بتشكيل حملة تموينية من الرقابة التجارية بالمديرية برئاسة رؤى العيسوى، رئيس الرقابه التجاريه وبزمالة المفتش محمد المرسى مأمور الضبط القضائي وتمكنت من الحمله من ضبط المخالفه وتحريزها وتحرير محضر جنح بندر دسوق برقم ٦٠٨٦ لسنه ٢٠٢١ ضد التاجر المخالف، وذلك لمخالفته القانون ١٨١ لسنه ٢٠١٨ الخاص بحمايه المستهلك والقرار ١١٣ لسنه ٩٤ لعدم وجود بيانات لكمية من السجائر (مجهولة المصدر) وتم ضبط كامل الكميه وقدرها ١٦٥علبه سجائر وتم التحفظ عليها وتحريرها وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.