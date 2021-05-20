شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ وناءبه يطمئن علي 11 مصابا في حادث انقلاب سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظة، للاطمئنان على الـ 11 مصابا وجميعهم من ابناء مركز المحلة بمحافظة الغربية، المصابين بحادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي «المحلة كفر الشيخ «، مؤكدًا على توفير كافة العلاج والرعاية اللازمة

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة العاصمة،والدكتور طارق الشربيني،وكيل مديرية الصحة،والدكتور لطفي عبدالسميع،مدير المستشفى العام بكفر الشيخ.

واطلع محافظ كفر الشيخ على التقارير الطبية ،واستمع للأطباء في عدد من التخصصات ،المعالجين للحالات ،وعلى جانب آخر تم التواصل مع محافظة الغربية لطمأنة ذويهم،

جدير بالذكر؛ أن جميع المصابين من مدينة المحلة الكبري التابعة لمحافظة الغربية في حادث انقلاب سيارة وهم «أ.م.ا» 42 سنة ،و«أ.ط.ف» ،35 سنة، و«إ.ع.ا»،35 سنة، و«ق.أ.ع» 50سنة ،و«و.م.م»49 سنة ،و«س.ع.ع»50 سنة، و«ا.م.ب»25 سنة، و«ه.م.ا»،50 سنة، و«ف.ا.ع» 28 سنة ،و«ا.ب.ن» ،45 سنة، و«ر.م.ب» ،23 سنة.