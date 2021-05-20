شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين يعود لتقديم برنامجه على قناة النهار بعد وقفه 3 شهور في «إهانة الصعايدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الصفحة الرسمية لقناة النهار عن موعد عودة الاعلامي تامر امين الي برنامجه اخر النهار علي شاشة النهار ، وذلك الاثنين المقبل.

وسوف يعرض البرنامج في الثامنة مساء من الاثنين الي الخميس ، وكانت نقابة الاعلاميين اوقفت تامر امين في قضية اهانة الصعايدة لمدة ثلاث شهور في حين اوقف المجلس الاعلي للاعلام تامر امين شهرين ، وقد توقف تامر امين عن تقديم برنامجه اخر النهار ، لمدة ثلاث ، بعد قرار الوقف الذي جاء من النقابة والمجلس الاعلي للاعلام ، في القضية المعروفة اعلاميا اهانة الصعايدة .