شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفني للمسرح ينعى وفاة سمير غانم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير النجم سمير غانم والذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة فنية ثرية رسم فيها البهجة والبسمة على وجوه محبيه في مصر والعالم العربي بأعماله الفنية، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، والتي تعتبر علامات في تاريخ الفن، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وان لله وان اليه راجعون.