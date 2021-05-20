شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يتابع الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بنقابة الصيادلة، ومتابعة إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بالتيسير على. المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد وكيل الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل وبعد التطعيم، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الغربية .

أوضح «عبدالناصر» بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها يوميا وخلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مشيراً إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى .

وأشار إلى استمرار، وتفعيل مبادرة صحة المرأة، بجانب نقاط تلقي اللقاح والتى تستهدف الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.