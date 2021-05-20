شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستفز جمهور سمير غانم بـ«فيديو» بعد رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي انهالت فيه تعازي الفنانين لوفاة الفنان القدير سمير غانم، معربين عن حزنهم لرحيله بعد رحلة فنية حافلة أثرى خلالها مكتبة الفن المصري بمئات الأعمال الجيدة، انشغل الفنان محمد رمضان بنشر فيديو قديم للفنان الراحل وهو يشيد بأدائه خلال أحد اللقاءات التليفزيونية.

وكتب أحد المتابعين ويدعى «مصطفي الزاكي» تعليقا على الفيديو: «محمد رمضان حتى على الشخص العاوز تترحم علية جايبو يمدحك».