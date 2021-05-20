شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة موظفين للتحقيق وإبلاغ النيابة بسبب حالتي تعد علي الأراضي في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن على ظريف، رئيس قرية صفط الخمار، التابعة لمركز المنيا، إنه تمت إزالة حالتي تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية، إحداهما بمساحة 100 متر مربع، وإيقاف أخرى بمساحة 120 مترًا مربعًا.

وقال ظريف أنه تم تحويل المخالف للنيابة المختصة، كما تم إحالة مدير قسم التنظيم وفنى التنظيم بالقرية، للتحقيق لعدم القيام بمهام الوظيفة، بعدم الإبلاغ عن المخالفة فور وقوعها .

وأوضح ظريف أن العميد محمد صلاح ابوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، قد سبق وأصدر تكليفات مشددة بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة، وعدم السماح لاحد بمخالفة القانون، والازالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله في المهد، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة لأعمال البناء، وتحويل مرتكب المخالفة لجهات التحقيق المختصة.