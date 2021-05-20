شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يدعو المواطنين لتلقي «اللقاح»: نتوسع في مراكز التطعيم لحمايتكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التوسّع فى إقامة مراكز لقاحات «فيروس كورونا»، يأتى بهدف تطعيم آلاف المواطنين يوميًا، ضمن خطة الدولة للتصدى للجائحة، وفى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين، مجددًا دعوة المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح، بما يوفّر الحماية الشخصية من خطر الإصابة بالفيروس، ويجنّب المجتمع انتشار الوباء، ويضمن سلامته.

وخلال تفقده مركز لقاحات كورونا الرئيسى بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر «يونيسيف»، جيرمى هوبكنز، تحدّث «مدبولى»، مع المواطنين الذين ينتظرون تلقى اللقاح، وسألهم عن إجراءات التسجيل منذ البداية حتى الاستجابة لدعوتهم، حيث أشادوا بمستوى التنظيم والتجهيز للتطعيم، معبّرين عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة على الاهتمام بتوفير اللقاحات والأدوية الخاصة بكورونا.

وخلال الجولة، تحاور «مدبولى» مع عدد من الأجانب المقيمين فى مصر الذين أقدموا على تسجيل بياناتهم، وحضروا للحصول على اللقاح، حيث عبّرت إحدى السيدات عن شكرها العميق لمصر، وهتفت: «تحيا مصر».

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزيرة الصحة التى أوضحت أنه تم تخصيص مركز رئيسى للتطعيم بصالة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم نحو 10 آلاف مواطن يوميًا، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، بالإضافة إلى 96 عيادة لتلقى التطعيمات، بالإضافة إلى ساحة مخصصة لانتظار السيارات، حيث إنه من المقرر أن تكون مواعيد العمل من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن القوى البشرية لمركز لقاحات كورونا الرئيسى بأرض المعارض، تضم 600 فرد لتقديم الخدمة، ما بين فرق طبية، وتمريض، ومدخلى بيانات، ودعم فنى، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعى، وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقى اللقاح، مؤكدة أن المكان مجهز كهيكل إدارى طبى لتطعيم المواطنين.

وأعلنت الوزيرة أنه يجرى العمل على الانتهاء من تطعيم قوائم المواطنين الذين سجّلوا بياناتهم خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن وزارة الصحة تطبق ذلك النموذج فى الوقت الحالى بالمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، بداية من «الجيزة»، حيث يجرى الانتهاء من تجهيز مركز تطعيم بها.